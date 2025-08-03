高雄博田醫院經營權之爭 董事長阮仲烱要求負責人搬走

博田國際醫院經營權之爭浮上檯面，董事長阮仲烱發聲了。（記者許麗娟攝）

2025/08/03 17:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄市左營區的博田國際醫院，今（3）日凌晨發生董事長阮仲烱的子女帶著多名黑衣人入院對峙，欲接管經營權與設備，而與院內保全爆發口角，使得醫院家族經營權之爭浮上檯面。阮仲烱也發出聲明書，指醫院由他全額獨立出資設立，並指已向衛生局申請新設醫療機構與新的負責人資料，要求現任負責人阮蘭婷搬離現有院址。

阮仲烱在聲明中指出，博田國際醫院自創院以來，皆由董事長阮仲烱全額獨立出資設立，並聘任醫師阮蘭婷擔任醫院負責人。然而，自今年3月30日清晨起，阮蘭婷疑似竄改金流帳簿，且指使多名黑衣人士闖入院區，強行更換門鎖並驅離原院方保全人員，此行為嚴重破壞院內秩序與安全，亦對醫療現場造成極大干擾。

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對此，阮仲烱已依法提出民事與刑事訴訟，並同步啟動相關法律程序。並指院方曾主動聯繫阮蘭婷盼以和平方式化解爭議，惟始終未獲正面回應，最終依法辦理解任其負責人職務。

聲明提及，阮蘭婷迄今未配合辦理負責人變更登記，亦未主動向主管機關衛生局申報異動，導致行政程序無法完成，相關爭議亦遲遲無法理性落幕。

為持續提供穩定醫療服務，董事長阮仲烱亦已正式向衛生局申請新設醫療機構與新的負責人資料，並正式要求阮蘭婷搬離現有院址，以利醫院作業正常營運。

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