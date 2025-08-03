護照蓋紀念章遭拒登機 女子不滿討拍反被網友嗆爆

一名女子因在護照上擅自蓋下戳章作為旅遊紀念，導致護照失效無法過海關；示意圖。（資料照）

2025/08/03 20:54

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文表示，近日要飛日本到機場報到時，突然被地勤告知因為護照上蓋有非所屬單位的章，該本護照失效不能過海關。對此，原PO抱怨，飛了好多趟才突然被告知不能飛，現場也不能急件辦護照，讓她直呼「什麼意思啦」。貼文一出，引發網友關注，原PO反被網友逆風罵慘。

該名網友在Threads上指出，自己之前在日本大阪勝尾寺看到其他人在蓋章，也在自己的護照上蓋章作為旅遊紀念，在過去多次持該本護照順利出入境，未曾被攔查，但這次在台灣機場準備飛往日本時，卻被地勤發現護照上有紀念性印章。地勤詢問是否為本人所蓋，並表示需要進一步確認是否能通關。在幾分鐘後，原PO便被告知不能飛。對此，當事人感到錯愕並抱怨：「都已經飛了好幾次，這次為什麼不行？」

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原PO又進一步抱怨，地勤建議她盡速前往外交部辦理換發護照，但適逢週五無法即時完成急件程序，導致當天行程被迫取消。她也藉此怒批外交部作業速度過慢，服務態度不佳。此外，她還提到當時與地勤的對話令她不悅：「他們回我『你會在身分證上蓋章嗎？』」對此她反駁：「身分證是紙嗎？蓋什麼啊！」

貼文一出，原PO不但沒有討拍成功，反被網友灌爆。網友表示「在護照上蓋印的是真的天才」、「護照當御朱印在收集...」、「台灣實在太多人把自己愚蠢的成本轉嫁他人了，這種巨嬰靠著責怪別人安慰出問題的不是自己」。

外交部領事事務局也曾多次提醒，護照具有公文書的性質，除持照人得自行填寫之封底內頁外，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

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