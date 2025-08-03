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    豪大雨淹軌道！台鐵斗六-二水停駛 上百乘客車站等接駁

    因豪大雨關係台鐵林內到二水段鐵軌淹沒，台鐵緊急啟動公路接駁調派遊覽車將旅客從斗六站接駁到二水、員林站。（記者李文德攝）

    因豪大雨關係台鐵林內到二水段鐵軌淹沒，台鐵緊急啟動公路接駁調派遊覽車將旅客從斗六站接駁到二水、員林站。（記者李文德攝）

    2025/08/03 17:35

    〔記者李文德／雲林報導〕

    受到0728西南氣流豪大雨事件影響，中南部釀災情，台鐵公司今天下午緊急宣布，15時07分林內站內北區間受豪大雨影響水淹軌面，致斗六至二水間雙線暫時不通，16時起啟動斗六至二水間公路接駁，現在上百名旅客已在斗六車站等候接駁，目前已超過10輛遊覽車已載遊客離開。

    斗六後火車站已擠滿上百名旅客，他們表示，是站務人員透過廣播告知，因林內到二水段雙向不通，需要到後站等候接駁遊覽車，可載往員林或二水車站；女旅客說，要帶著小朋友從南部坐上北部，當時列車長廣播因路線不通要在斗六站下車接駁，所以要坐車到員林站。

    斗六車站站長陳重任表示，因下午持續大雨造成林內、二水之間路段溪水暴漲，共有1班自強號、2班區間車班旅客在斗六後車站接駁，目前已有超過10輛遊覽車接駁，後面陸續將再請接駁業者調撥車輛，確保旅客權益。

    據接駁運輸業者統計，截至17時前已出動17輛遊覽車，已輸運超過731人。

    因豪大雨關係台鐵林內到二水段鐵軌淹沒，台鐵緊急啟動公路接駁調派遊覽車將旅客從斗六站接駁到二水、員林站。（記者李文德攝）

    因豪大雨關係台鐵林內到二水段鐵軌淹沒，台鐵緊急啟動公路接駁調派遊覽車將旅客從斗六站接駁到二水、員林站。（記者李文德攝）

    因豪大雨關係台鐵林內到二水段鐵軌淹沒，台鐵緊急啟動公路接駁調派遊覽車將旅客從斗六站接駁到二水、員林站。（記者李文德攝）

    因豪大雨關係台鐵林內到二水段鐵軌淹沒，台鐵緊急啟動公路接駁調派遊覽車將旅客從斗六站接駁到二水、員林站。（記者李文德攝）

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