中台灣8縣市長線上會議 黃敏惠：應提升出口競爭力補貼方案

嘉義市長黃敏惠（右）建議，中央應提升出口競爭力補貼方案。（嘉義市府提供）

2025/08/03 17:27

〔記者王善嬿／嘉義報導〕美國宣布對台灣課徵20%進口關稅，嘉義市黃敏惠市長今天下午參加中台灣區域治理平台首長線上會議表示，行政院應盡速向立法院提出「國安韌性特別條例特別預算」。同時，應提升出口競爭力補貼方案，助企業拓展新興市場，並思考凍漲油、水、電價。她還提到，應普發一萬元現金，且不排富。

中台灣區域治理平台線上會議今下午2點舉行，黃敏惠、新竹副縣長陳見賢、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等縣市首長參與。針對台灣被美國課徵20%關稅，商討因應對策。

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黃敏惠感謝各縣市政府在丹娜絲颱風後對嘉義市災後清理的協助。她說，美國公布將對台灣課20%關稅，國人普遍感到不安，她支持中央與美持續談判降低稅率，並建議談判過程應加強對農業等弱勢產業的照顧，堅守食安，保障國人的健康；即將公布的「232」條款調查攸關半導體等重要產業，將對台灣經濟造成更嚴重的衝擊。除關稅外，還需考量台幣升值對企業所帶來的雙重影響，應維持合理且穩定的匯率環境，降低企業壓力。

黃敏惠表示，近期關稅政策的變動，業界已明顯感受到出口壓力加劇，未來訂單不確定性升高，可能影響勞工權益，盼中央能強化勞工穩定與就業保護方案。

她強調，地方政府協助企業渡過難關，會有經費需求，中央應儘速足額撥付各地方政府一般性補助款，以利教育、社會福利及基本設施的建設與推動，保障民生。

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