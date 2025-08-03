雲嘉南高屏豪大雨到明晨！ 時雨量超過80毫米就發國家級警報

定量降水預報12小時預報圖。（圖由氣象署提供）

2025/08/03 16:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕0728西南氣流豪大雨不斷，中央氣象署示警，雲林、嘉義、台南、高雄和屏東仍持續有豪大雨到明天（4日）清晨，特別是山區更可能有時雨量超過80毫米、甚至是100毫米的強降雨，如果時雨量超過80毫米，就會發布國家級警報。

氣象署今天15時30分舉行0728西南氣流事件記者會，預報員朱美霖表示，今天中南部的山區強降雨最為顯著，會持續到明天清晨，且在對流胞交互作用下，會有更強、更久的降雨情況出現，時雨量高達可怕的80到100毫米，這時候就會發布國家級警報，像今天上午雲林、南投、嘉義附近時雨量達85毫米。

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朱美霖表示，除了中南部和山區要注意劇烈降雨、特別是南部山區的超大豪雨外，東南部、澎湖、金門也要注意大雨和豪雨，大台北地區、北宜山區午後也要注意大雷雨，並留意短延時強降雨、雷擊、強陣風、低能見度、溪水暴漲。

台灣處在大低壓帶環境內。（圖由氣象署提供）

氣象署持續發布豪大雨特報。（圖由氣象署提供）

0728西南氣流事件降雨排名。（圖由氣象署提供）

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