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    社工反職場霸凌吹哨遭調職降薪 澎湖社會處︰職務異動是整體考量

    澎湖縣政府社會處社工，傳檢舉職場霸凌遭調職降薪。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府社會處社工，傳檢舉職場霸凌遭調職降薪。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/03 16:37

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖縣政府社工勇敢出面檢舉職場霸凌，事後卻遭調職降薪變相懲罰。社工師全聯會嚴厲譴責澎湖縣政府漠視專業與踐踏正義，澎湖縣政府社會處今（3）日出面回應，指稱社工師維持原職等及官職，職務異動是基於整體考量，並不是懲罰性調動。

    社工師全聯會表示，5月中旬接獲通報指出澎湖縣政府社會處疑涉嚴重職場霸凌事件，正式函請衛生福利部即刻介入，要求正視並妥善處理社工夥伴所面對的惡劣工作處境，但7月中旬卻傳出依法申訴職場霸凌的社工，竟在調查程序尚未結束前，遭澎湖縣政府單方面調職並降薪，明顯違反其本人意願，形同對申訴人進行「變相懲罰」。

    澎湖縣政府此一作為，已公然違反《澎湖縣政府職場霸凌防治及處理作業規定》第9條第8款規定，該條明文保障申訴人不得因申訴或配合調查而遭差別待遇。澎湖縣政府卻以調職與降薪懲罰申訴者，這不僅是血淋淋的職場霸凌，更是對社工專業的踐踏、對正義程序的羞辱。

    針對社工師全聯會指控，澎湖縣政府社會處回應，該公職社工師仍列原職稱及官職等，並無外界所言降級降薪，乃就工作項目內容調整，是基於機關推行業務衡平的整體考量，其行政作業均符合程序。感謝各界對社會處社工人員職埸工作環境的關心與指教，我們當努力建立友善丶尊重丶溫暖合作的職場文化，作社工人員的後盾，為縣民提供即時有效的服務與保護。

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