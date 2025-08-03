1張圖看懂台南永康仁德為何易淹水 數百年前竟是深不可測湖泊！

台南永康區多地2日發生積淹水。（民眾提供）

2025/08/03 17:37

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南氣流影響，台南市連日發生強降雨，傳出不少積淹水災情，昨天（2日）西南風又增強，永康區大灣里、崑山科大前崑大路、仁德區等地瞬時淹成小河，讓大批災民叫苦。在地粉專「台南式」特別為網友科普地理歷史，解釋當地為何容易淹水，原來永康、仁德一帶在數百年前是一片深不可測的湖泊！

台南式昨天PO出一張圈劃出昨日永康、仁德一帶積淹水範圍的地圖，該範圍內標註「古鯽魚潭」4個大字，「一張圖看懂為什麼永康大灣仁德容易淹水，然而近年來似乎比較不會淹了，是真的嗎？一句話，水往低處流。會淹水的地方往往是地勢比較低的地方，而大灣仁德一帶也不例外，你能想像好幾百年前這塊區域曾經是一片深不可測的湖泊嗎？它，就是我們今天的主角，已經消失的鯽魚潭。」

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台南式接著說：「鯽魚潭究竟是怎麼形成的，後來又為什麼消失了呢？這故事可能得從好幾千年前說起。以前我們有說過，台南東區一帶其實是一片台地地形，是台南市區地勢最高的地方，新化一帶則是逐漸進入山區的丘陵地形。而夾在中間的區塊，在數千年以前則是一片被稱為大灣海峽的區域，此地地勢低，被海水浸滿，將台南台地和新化丘陵分隔開來。」

「後來，隨著海平面下降以及泥沙淤積，這片海峽漸漸和外海分隔開來，變成巨大的湖泊，在經年累月的變化下，形成內陸的淡水湖。早在荷蘭人來台時，就曾記載過這座湖泊的存在，在赤崁荷耕圖上，可以看到有一片周遭生態豐富的廣大湖泊，北側還有溪流匯入台江內海。而『鯽魚潭』這個名稱，則第一次出現在西元1685年，康熙24年的台灣府志，裡面提到『鯽魚潭，在永康里東南，周圍大十里餘，深不可測，潭生鯽魚甚多，年有徵稅』。」

台南式繼續說道：「從當時的記載，就不難發現當時鯽魚潭的範圍之大、湖水之深，也因為鯽魚潭如此壯闊的景色，它甚至也曾在乾隆年間被訂為邑治八景之一。而且，不只從歷史文獻可以考察，其實從永康一帶的古地名也可以看出端倪。永康舊名『埔姜頭』，翻開地圖一看，現今的永康區公所一帶，是不是地勢稍高呢？沒錯，那正是因為昔日這裡就位於古鯽魚潭的湖畔邊，並且有植物『埔姜』大量叢生，因而有『埔姜頭」之稱。其他像是網寮，就象徵昔日居民的捕魚生活。而龍潭，舊名則是『蜈蜞潭』，也反應著當地昔日位於水邊有許多水蛭因而得名。以上種種，都不爭的記錄著鯽魚潭曾經存在的事實。」

「不過時間來到1823年，道光3年，一場大雨讓曾文溪改道，台江內海逐漸淤積，也連帶影響鹽水溪等溪流。後來，鯽魚潭北側原本匯入鹽水溪的支流遭到阻塞，導致湖水無處宣洩，因而改道往南，匯聚成三爺溪接上二仁溪流入海中。此後，鯽魚潭的範圍就逐漸縮小，甚至多數地區陷入乾涸的狀態。而湖泊乾涸後帶來的肥沃土壤，也成為耕種良田的最佳場所。自此，鯽魚潭從昔日廣大的湖泊，變成一畝畝肥沃的良田。打開地圖看看，今日西灣里、崑山里一帶仍有許多農田就是最好的證據，因為昔日這裡，就是湖底的最深處。位於崑山科技大學內的崑山湖，也可視為昔日鯽魚潭的殘留痕跡。」

「然而，這裡低窪的地勢依然沒有改變，當道路逐漸開闢、建築逐漸開發，越來越多人口遷入這片土地，原本可以防洪蓄水的區塊也漸漸消失了。每逢下大雨，水依然往低處流，永康大灣仁德一帶就成了容易積淹水的地方，因為這裡原本就是水該去的所在。『崑山水上樂園』、『中華醫事水上樂園』，也成為以往每年颱風或暴雨來襲時必定限時開張的景點。」

不過台南式指出，「近年來，這一帶淹水的頻率似乎下降了，即便是像今天時雨量接近100毫米的瘋狂雨量，也只讓崑山科大門口的道路積水一小時，校內不僅沒有淹水，門口的水也很快就退去了。這中間到底有了什麼改變呢？首先，三爺溪是紓解這區排水的重要關鍵，幾十年來，大灣仁德一帶飽受淹水的痛苦，原因之一就是三爺溪往往排水不及。因此近十年來，針對三爺溪的上中下游一連串的整治計劃展開了，除了將三爺溪的護岸平均加高1.2公尺、河道加寬加深，增加排水量之外，也針對三爺溪沿線的多座橋樑進行改建。」

「還記得幾年前仁德交流道改建，以及施工很久的萬代橋嗎？其實那也算是三爺溪整治計劃的一環。透過橋樑改建，將原本會阻擋三爺溪水流的橋墩移除，讓水流宣洩可以更順暢。還有，在三爺溪上中下游周遭也新建了許多抽水站，免得排水不及時，還有機器的力量可以加速將水抽到排水幹線中。而最重要的，還地於水，還有滯洪池的興建。仁德滯洪池、西灣里滯洪池的落成，讓大雨來襲時仍有地方可以暫存，這片原本就屬於水的土地，水終於也有了地方可以去。」

最後台南式表示，「以上種種工程，讓崑山水樂園不再輕易開張，也讓昔日仁德交流道要搭橡皮艇救災的畫面，近年來也不再出現。雖然雨下的又急又猛還是會淹水，但排得快，水退得也快。鯽魚潭沒有消失，每逢劇烈降雨它總會換個面貌跟我們打招呼，只期盼在極端氣候的衝擊下，未來我們依然能和平相處。透過歷史的記載，地理的面貌，也許我們更能了解自己家鄉的過去，知道現在的狀況，以及未來我們該怎麼做。」

台南式PO出一張圖解釋台南永康、仁德一帶為何容易發生積淹水。（圖翻攝自臉書粉專「台南式 Tainan Style」）

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