科工館「職探任意門」新展廳開張 職涯冒險認識多元職業

科工館全新展示廳「職探任意門」熱鬧開張，觀眾可穿越家裡、商場、建築工地、2040未來等13個生活情境展區，進行一場猶如打開任意門般的職涯冒險。（圖由科工館提供）

2025/08/03 16:46

〔記者蘇福男／高雄報導〕科學工藝博物館（科工館）全新展示廳「職探任意門」熱鬧開張，觀眾將穿越家裡、商場、建築工地、2040未來等13個生活情境展區，進行一場猶如打開任意門般的職涯冒險，並可透過「人生料理店」互動式性向測驗，輔以「職業圖鑑」系統，查詢展場內涵蓋的64種職業資料，作為個人生涯規劃參考。

科工館表示，「職探任意門」是該館繼「技職新樂園」、「技職新視界」後，同一場地展示技職第三期更新計畫的核心亮點，整體展區約250坪，展廳規劃為1座專為探索職涯而打造的微型城市，從你我日常生活中熟悉的情境出發，像是家裡、學校、商場、馬路、港口，甚至延伸到演唱會現場與未來世界，藉由沉浸式的場景設計，引導觀眾認識多元職業。

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展廳整合6大職群再加上1個未來想像領域，共串聯出超過50個科別、64種職業的內容，觀眾在場景間穿梭就像打開任意門一樣，跨進各行各業的真實世界，進行1場職涯冒險，展區除有活潑有趣的主場景體驗，也設有導入區和性向測驗區，幫助觀眾從認識自我開始，找到適合發展的方向。

科工館說，每個場景中都有互動裝置或沉浸式任務，讓觀眾透過遊戲與模擬實作，親身體驗職場的多樣樣貌與職能需求，例如「家裡區」設計由嘉南藥理大學提供的「流沙香水」展品，以香氛調配與色彩懸浮技術展現化妝品應用專業；「溫室區」則以香蕉葉纖維製成可重複利用的包裝盒，實踐農業與循環設計的結合；「2040未來區」則可操作仿生魚互動遊戲或進行虛擬職涯角色扮演，啟發青年對未來產業的想像與規劃。

展廳也設有Line官方帳號，觀眾可線上蒐集卡牌及延伸體驗，並設置QR Code互動裝置、電子白板、AI繪圖模擬等數位設備，進一步打造結合科技與教育的探索場域，整座展廳不只是展示空間，更是一場從生活出發、貼近未來的職涯旅程。

「職探任意門」展廳位於科工館三方館4樓，展期至116年12月31日，憑常設展示廳門票即可入場參觀。

科工館全新展示廳「職探任意門」熱鬧開張。（圖由科工館提供）

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