婦人不慎落海罹難 澎湖西嶼首宗微型保險理賠

嘉義朴子配天宮聞訊西嶼婦人溺斃案，迅速啟動微型保險理賠。（朴子配天宮提供）

2025/08/03 16:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼鄉今（3）日完成全縣4鄉市首宗微型保險理賠，由朴子配天宮攜手嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會推動，將原由澎湖縣政府提供的30萬元保額再加碼20萬元，形成總額50萬元的保障，為低收入戶、中低收入戶及身心障礙者強化急難救助安全網。

此次理賠個案，係西嶼鄉一名婦人日前外出不慎落海，經搜救數日後仍不幸罹難。家屬早已納入微型保險保障名單，在鄉公所及保險公司協助下，迅速完成理賠申請。今由嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會秘書長孫鵬程、朴子配天宮監事陳榮裕，以及中國信託金控台灣人壽駐地代表等人送達理賠金。代表會主席蔡建習、副主席陳金女、鄉民代表李家萱、鄉長李添進、社會課長鄭安廷等人共同見證。

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微型保險在西嶼的推動，得力於鄉民代表李家萱積極倡議。經代表會支持，鄉公所落實政策推動與名單造冊，讓更多弱勢族群無須自付保費，即可獲得政府與慈善會攜手提供的意外保障。這套制度自馬公市3年前率先實施，七美、望安與西嶼於去年相繼加入。

朴子配天宮董事長暨嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會理事長蔡承宗指出，微型保險的設計就是為基層家庭在遭遇突發變故時，提供緊急援助。慈善會全額承擔加碼保費，盼在每一次理賠行動中，讓社會公益成為受難者最堅實的後盾。鄉民代表李家萱回顧政策推動歷程時強調，推動微型保險的初衷，是不忍看見弱勢家庭因意外陷入困境，未來將繼續關注制度執行，擴大覆蓋對象，守護更多西嶼家庭。

朴子配天宮將微型保險理賠金，致贈給家屬。（朴子配天宮提供）

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