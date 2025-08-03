風災大雨肆虐近月！台南災民手機泡水 綠委辦另類救災

立委林俊憲邀請醫師與手機維修中心為台南溪北災區民眾的身體與損壞手機做免費義診。（林俊憲服務處提供）

2025/08/03 16:41

〔記者王俊忠／台南報導〕近一個月來，台南飽受颱風與大雨、豪雨水災肆虐，尤其溪北（曾文溪以北）一帶地區災情更嚴重，民進黨南市立委林俊憲關心災區民眾健康、也發現許多長輩近期手機有維修的大量需求，他於今天在鹽水武廟前舉辦「義診暨手機健檢活動」，希望透過首發的災區愛心活動，助災區居民早日恢復正常生活。

林俊憲表示，災區正在復原，考量民眾有什麼需求可能不方便出門處理，其服務團隊就直接把服務帶進社區。

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林俊憲說，溪北當地許多受災的社區居民是年長者，除了需要提供醫療資源外，救災過程發現保持資訊的暢通也很重要，畢竟年長者若手機出問題，通常很難自己處理。其服務團隊特別在鹽水武廟前設立義診及手機健檢攤位，感謝肝膽腸胃科醫師陳韋志、老爹手機維修中心、茶的魔手、鹽水武廟等單位響應愛心活動，一起協助災民恢復正常生活。

老爹手機維修中心總經理許紘誠提到，面對災情發生時，就想盡一份社會責任、出一份力來幫助民眾。聽聞立委林俊憲要辦醫師義診活動時，剛好其團隊有維修手機技能，想到災區近日淹水，長輩們可能多有手機泡進水、損壞問題，就決定到災區協助民眾，免費維修受損手機，希望幫大家減少損失、度過難關。

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