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    北門捷運站電梯傳「爆炸聲」！女乘客驚：如大怒神急墜下降

    脆友提到，「剛剛在北門捷運站電梯B1瞬間爆炸聲，我就像搭大怒神一樣急墜感下降。」（脆友「lilydream95」提供）

    脆友提到，「剛剛在北門捷運站電梯B1瞬間爆炸聲，我就像搭大怒神一樣急墜感下降。」（脆友「lilydream95」提供）

    2025/08/03 16:32

    〔記者董冠怡／台北報導〕一名女性脆（threads）友發文指出，今天上午11時許在台北捷運北門站搭乘電梯時，B1傳出瞬間爆炸聲，「我就像搭大怒神一樣急墜感下降」，電梯卡在B2、B3之間，趕緊按下緊急鈴，電梯開始緩緩下降，話筒另一端僅回，到B4就可趕快離開。對此，北捷回應，台電端電壓瞬間壓降，隨即恢復正常供電。

    該名脆友提到，她從電梯出來後，看到準備要搭的人就提醒別坐，等車期間也沒看到這台電梯被停用檢查，然後發現手上都是「當時被炸下來的黑粉塵」，所幸最後平安無事。

    北捷：台電電壓瞬間下降

    北捷表示，上午11點28分台電端電壓瞬間壓降，隨即恢復正常供電，期間捷運北門站一部電梯抖動停頓，自趨安全保護機構立即動作，自行緩速下降至月台層，抵達後電梯門自動開門讓旅客離開，沒有人受傷受困。

    北捷指出，旅客聽到所謂爆炸聲，是電梯自趨安全保護機構動作，產生煞車的聲音，而非爆炸，黑色粉末則是電梯震動造成風扇上積麈由出風口吹出。如遇任何異常狀況，於列車上可透過對講機通知行車專員或行控中心；在車站請通知站務人員，或以台北捷運AI智慧客服通報。

    脆友表示，等車時才發現手上都是當時被炸下來的黑粉塵。（脆友「lilydream95」提供）

    脆友表示，等車時才發現手上都是當時被炸下來的黑粉塵。（脆友「lilydream95」提供）

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