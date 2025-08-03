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    大雨水淹軌道！斗六-二水雙線不通 台鐵緊急啟動公路接駁

    西南氣流豪大雨淹水，台鐵斗六至二水間雙線不通。（台鐵公司提供）

    西南氣流豪大雨淹水，台鐵斗六至二水間雙線不通。（台鐵公司提供）

    2025/08/03 16:10

    〔記者吳亮儀／台北報導〕受到0728西南氣流豪大雨事件影響，今天（3日）中南部釀災情，台鐵公司今天下午緊急宣布，15時07分林內站內北區間受豪大雨影響水淹軌面，致斗六至二水間雙線暫時不通。

    台鐵公司表示，工務單位已在現場持續監控水位，等淹水降至軌面以下，立即檢查路軌及道床狀況，確認安全無虞後再恢復行車。對於淹水至雙線不通的應變措施，台鐵公司已儘速聯繫公路接駁業者，預計16時啟動斗六至二水間公路接駁，並透過站、車廣播協助旅客轉乘及引導服務。

    另外，對於退、換票相關訊息，台鐵公司表示，受豪大雨影響致行經斗六至二水間未使用的車票，1年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

    另外，台鐵公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間的退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成的晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車1次。

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