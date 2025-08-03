醫療場所淪衝突現場 高雄博田醫院譴責暴力

博田醫院爆發產權糾紛，雙方一度在對峙。（記者洪臣宏攝）

2025/08/03 16:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區博田國際醫院今（3）日凌晨遭20餘名黑衣人闖入，家族經營權糾紛再度浮上檯面，博田發表聲明譴責暴力，並呼籲各界，共同守護每一位醫事人員與每一個執行醫療業務場所安全與尊嚴。

高雄醫界阮氏家族陷入產權紛爭，聲稱有經營權阮氏姊弟帶領27名自聘保全人員，趁凌晨突襲醫院聲稱要接管經營權，與現任阮姓負責人當場爭吵，警方在獲報後出動快打部隊到場壓制，上午由高市衛生局介入後，才化解了激烈對峙。

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博田醫院聲明指出，3日凌晨多名身著黑衣身分不明人士突以暴力方式壓制博田國際醫院保全人員，並進入本院執行醫療業務處所事件，已於第一時間通報警方及衛生局，警方快打部隊與衛生局均到場處理，感謝警方與衛生局第一時間到場協助，維護醫事人員及病人、眷屬安全。

院方重申，私立醫療機構，全體醫事人員均以提供最佳醫療服務品質守護病人健康為最高使命，對於任何形式的暴力、威嚇或擾亂秩序行為給予最嚴正之譴責，全案目前已由警方偵辦處理中，後續將全力配合警方調查並追究所有參與不法行為人員之責任，並籲請各界，共同守護每一位醫事人員與每一個執行醫療業務場所安全與尊嚴。

博田醫院爆發產權紛爭，雙方人馬院內對峙。（圖由民眾提供）

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