巴士海峽戰沒者慰靈祭 遺族泣「出生就未見過父親」

巴士海峽戰沒者慰靈祭在恆春海邊舉辦。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/03 16:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣最南端的潮音寺，舉辦巴士海峽戰沒者慰靈祭，悼念昭和19年（1944年）至戰爭末期，長眠於此海域的十萬至二十萬亡魂。巴士海峽戰沒者慰靈祭實行委員會主席渡邊崇之，致詞感謝日台志工自2015年起連續十年舉辦祭典，並獲日本外務大臣表彰，象徵日本政府已首次正式承認這些戰沒者。

這次一名罹難者遺族吉岡初枝帶著女兒、孫女，含淚祭拜父親吉岡辰良，她提及，80年前，父親吉岡辰良搭乘「玉津丸」因美軍攻擊戰死，當時初枝尚在母親腹中，作為遺腹子，出生即未曾見過父親。她回憶，年幼時幻想喊著「爸爸，抱我」，夢想他遞上五圓硬幣的溫暖。戰爭奪走父親，也讓母親因操勞早逝，初枝痛恨戰爭摧毀家庭。她說「若無戰爭，母親或許不會病逝，家會更完整。」這次來到巴士海峽，拋下白菊花，向父親訴說思念。

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吉岡初枝說，童年充滿遺憾，與母親、哥哥寄居親戚家，母親以微薄收入撫養她與哥哥至高中畢業。哥哥後成為郵局職員，疼愛妹妹，卻在60歲辭世。初枝婚後育有六女，現與五位孫子女共組幸福家庭。這次在潮音寺祭典中感言，「爸爸、媽媽、哥哥，今天我們一家終於團聚。」感謝父母在天之靈守護。

恆春文史工作者念吉成長期研究巴士海峽戰沒史，與日本音樂家井上裕太合作創作《巴士海峽之淚》，盼撫慰遺族。他表示，巴士海峽被稱「輸送船墓場」，罹難者因戰敗長期未受日本政府重視。念吉成呼籲，在全球戰火再起之際，這場祭典不僅是悼念，更是對和平的祈願。

巴士海峽戰沒者慰靈祭實行委員會強調，巴士海峽作為日本「咽喉」，承載無數台灣與日本士兵的犧牲，卻長期被遺忘。透過每年祭典與台灣日本交流協會的參與，這段歷史逐漸被正視。

吉岡初枝想念父親痛哭。（記者蔡宗憲攝）

巴士海峽戰沒者慰靈祭，讓遺族向海域拋擲白菊花弔念。（記者蔡宗憲攝）

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