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    最高補助3800！鼓勵參加機車駕訓班 新北加碼

    為鼓勵民眾報名機車駕訓班，新北市政府和公路局都提供補助。（台北區監理所提供）

    為鼓勵民眾報名機車駕訓班，新北市政府和公路局都提供補助。（台北區監理所提供）

    2025/08/03 16:07

    〔記者賴筱桐／新北報導〕暑假是考駕照的高峰期，交通部公路局推出「機車駕駛訓練計畫」，統計今年1到6月，新北市報名參加機車駕訓班有5773人，僅佔機車考照總人數1萬7326人的33.32％。為提高誘因，公路局補助訓練費1300元，新北市政府加碼1300元補助，若取得駕照後參加「機車道路安全駕駛訓練」，額外再補助1200元，累計最高補助3800元。

    不過，部分民眾認為，騎乘機車門檻較低，不像駕駛汽車操作複雜，新北市許多河濱公園都設有機車練習場，只要跟親朋好友借車，很快就能上手，根本不需要花幾千元學費上駕訓班，浪費時間金錢。

    公路局台北區監理所駕駛人管理科科長謝孟函指出，目前法規未強制要求上機車駕訓班才能考照，但駕訓班提供完整的課程設計，幫助新手在上路前培養防禦駕駛觀念及正確的騎乘技巧，提升行車安全，經交通部委託陽明交通大學研究分析，有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少59％、肇事風險減少36％。

    謝孟函說，坊間普通重型機車駕訓班收費標準為2800元至3700元，公路局補助訓練費1300元，今年名額總計7260人，1到6月已有4629名學員申請補助，新北市政府加碼補助1300元，共有2000個名額。為提高民眾參訓意願，除了加強宣導，也媒合轄內駕訓班至高中職及大專院校宣導。

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