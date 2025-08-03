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    高雄山區撤3104人史上最多 桃源、那瑪夏道路拚今晚搶通

    陳其邁中午再次趕赴山區勘災。（高市府提供）

    陳其邁中午再次趕赴山區勘災。（高市府提供）

    2025/08/03 15:52

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄山區連7天暴雨，部分區域累積雨量逼近莫拉克，六龜中興里野溪兩天清除砂石等同一座小山，各區撤離總人數3104人更是史上最多，天天在山上勘災的市長陳其邁向天喊話「希望老天幫忙，雨能夠趕快停」。

    陳其邁今上午參加中央豪雨應變中心會議後，再驅車到六龜區中興里、慧濟寺、諦願寺、寶來等地視察，關心野溪清疏及道路中斷受阻情形；他於稍早視訊會議中已向行政院長卓榮泰請求緊急援助，建請中央考量將0728豪雨相關基礎設施災損，納入丹娜絲颱風災後復原特別條例，以解決原民區居民民生需求。

    陳其邁在山區受訪表示，茂林及桃源區累積雨量均超過2000毫米，概念等於莫拉克颱風所下的總雨量，且雨勢持續未歇，目前在山坡地土壤的含水量趨近飽和，因此再降雨就會造成土石流及大規模崩塌風險，必須高度戒備。

    他並提到六龜中興里野溪兩天清除的砂石，幾乎等同一座小山，他已與閣揆卓榮泰視訊連線時，建請中央考量將0728豪雨相關災損及基礎設施毀損，納入丹娜絲颱風災後復原特別條例中，以解決原民區居民民生需求。

    陳其邁進一步指出，這次撤離安置人數累計達3104人，已破土石流及大規模崩塌的紀錄，10多年來，這次人數可說是最多。

    此外，物資均已準備齊全，桃源、那瑪夏的道路及替代道路預計今晚搶通，儘管昨日豬肉鮮果及緊急維生物資已陸續送達，一旦道路暢通，更多民生物資將立刻補給。

    陳其邁上午與政院開完視訊會議後，又奔赴山區勘災。（高市府提供）

    陳其邁上午與政院開完視訊會議後，又奔赴山區勘災。（高市府提供）

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