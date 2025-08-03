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    「阿公阿嬤SHOW厲害」登場 展現健康自信

    阿公阿嬤show厲害，在體育館舉行競賽。（澎湖縣府提供）

    阿公阿嬤show厲害，在體育館舉行競賽。（澎湖縣府提供）

    2025/08/03 16:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖縣長者活躍老化競賽「阿公阿嬤SHOW厲害」，今（3）日在多功能綜合體育館登場，來自全縣10支隊伍施展渾身解數，以創意編排結合體適能動作，融入澎湖在地風情與生活故事，展現銀髮族的健康活力與無限魅力。縣長陳光復以大家長身份到場，為長者們加油打氣。

    陳光復表示，澎湖65歲以上人口已占全縣總人口的21%，超高齡社會已來臨。面對人口結構變遷，縣府積極在五鄉一市設立社區照顧關懷據點、銀髮健身俱樂部與樂齡學習中心，期盼長輩們能走出家門，拓展人際、參與課程，不僅促進身體機能與心理健康，更能達到「在地安老」、「活躍老化」的目標。

    活動共有10支隊伍報名參賽，包括講美社區「美麗水姑娘」、案山社區長者志工隊（案山社區發展協會）、平和活力旺（平和社區關懷據點）、鳥嶼花香（鳥嶼衛生所）、湖西幸福千歲團（湖西社區發展協會）、銀舞朝陽舞團（朝陽社區發展協會）、西嶼青春不老隊（大池社區：海王子工坊）、山水美魔女（山水社區發展協會）、望安耍花young（望安鄉樂齡學習中心）及白沙鄉健康舞蹈協會。最後由朝陽社區發展協會奪得金牌獎，取得代表澎湖參加全國決賽。

    其他得獎名單，依序為銀牌獎山水社區、銅牌獎白沙健康舞蹈協會；最佳創意為鳥嶼衛生所、平和社區關懷據點；最佳團隊為望安樂齡學習中心、案山社區；最佳特色獎為西嶼青春不老隊、講美社區；最佳魅力為湖西社區。

    澎湖早期生活模式，成為阿公阿嬤表演節目內容。（澎湖縣府提供）

    澎湖早期生活模式，成為阿公阿嬤表演節目內容。（澎湖縣府提供）

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