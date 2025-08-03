四湖大排老舊滲水 雲縣府加高下游護岸8月底發包

雲林縣四湖大排年久失修，縣府針對下游段整治，護岸高度將提到1公尺，預計8月底工程發包。（記者李文德攝）

2025/08/03 16:23

〔記者李文德／雲林報導〕受0728西南氣流影響，雲林縣仍有明顯降雨，海線如水林、口湖地區昨一度傳出積水；口湖鄉公所發現，四湖大排因30、40年前為礫石工法組成，有多處年久失修導致滲漏，已派出開口契約廠商趕緊搶修。縣府水利處表示，四湖大排下游將啟動整治，加高護岸高度，工程預計8月底前發包。

口湖謝厝村長謝依芩說，此次大雨過後，發現四湖大排謝厝村路段近10處滲漏，大量雨水匯集在大排有滲水情形，村落道路積水嚴重，甚至低窪的農水路還淹至小腿，雖僅有幾戶住家門前有進水，但還是希望相關單位能解決。

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口湖鄉長李龍飛表示，四湖大排多將四湖、口湖鄉排水引至牛挑灣溪出海口，不過30、40年前大排堤岸建築工法屬於礫石組成，多年來礫石漸漸風化導致滲水，現在已趕緊派開口契約廠商搶修，堵住滲水處，盼老舊大排問題得到解決。

雲林縣長張麗善、縣府水利處長許宏博和李龍飛等人到四湖大排埤尾段會勘。許宏博指出，由於大排通洪斷面補足，防護堤岸高度不足，已規劃好改善，平均加高護岸1公尺共2840公尺，另有2015公尺因要道路拓寬，因此採取應急工程，堆置太空包因應，總經費約6000萬元，預計8月底前發包，盡速解決問題。

另口湖鄉位在台61快速道路下的羊稠厝大排旁道路，民眾指疑似大量雨水沖刷導致路基掏空、出現直徑2公尺坑洞。張麗善表示將儘速啟動搶修工程，至於為何造成掏空將會調查釐清。

雲林縣長張麗善（右1）、口湖鄉長李龍飛（左1）到四湖大排下游段會勘。（記者李文德攝）

四湖大排多處滲漏，大雨後水流進口湖謝厝村，甚至淹至小腿以上。（謝依芩提供）

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