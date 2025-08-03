旺盛對流一波波移入 11縣市大雷雨持續炸裂到入夜

氣象署針對11縣市發布大雷雨大雷雨即時訊息，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/03 15:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（3日）西南氣流持續影響，午後中部以南再度出現劇烈降雨，氣象署針對11縣市發布大雷雨即時訊息，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊。

中央氣象署下午2點24分起連續發布3報「大雷雨即時訊息」警戒範圍涵蓋中南部及澎湖等11縣市，民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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警戒區域包含：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣，持續時間最多到傍晚6點。

雷達回波圖可以看到海峽一大片對流不斷往中南部陸地移入，即時閃電觀測也可以看到澎湖及南部山區有密集閃電出現，顯示對流發展相當旺盛。

氣象署已經針對全台19縣市發布降雨警戒，西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今台南市山區、高雄市山區（含杉林區）、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市山區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、南投縣地區及恆春半島有局部大雨或豪雨。

基隆、大台北、苗栗、嘉義市、宜蘭、台東地區及桃園、新竹、花蓮山區、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

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