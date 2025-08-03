連日豪雨 柯志恩批大樹光電水保打回原形 高市府：整體穩定

高雄連日暴雨，立委柯志恩根據地方提供照片指出，野溪排水溝有一段已懸空，若地基持續被掏空，恐怕會造成損害。（柯志恩團隊提供）

2025/08/03 15:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄連日暴雨，立委柯志恩根據地方提供照片，質疑大樹光電案水土保持改善被打回原形、仍舊「不及格！」高雄市政府則強調未見災損、無土石流入居住區，整體環境維持穩定。

柯志恩指出，她收到吳順治里長及里民朋友傳來照片，針對大樹光電案場水土保持改善狀況，雖業者初步種植牧草，試圖恢復植生，但連日豪大雨，又被打回原形、到處泥濘不堪；野溪排水溝有一段已懸空，若地基持續被掏空，恐怕會造成損害，案場內排水溝更被土石堵住水道，完全失去排水功能。

請繼續往下閱讀...

柯志恩表示，如果這就是業者這1個多月來針對水保的改善成果，她只能說仍然不及格，將持續監督。

高市府說明，因應近日南部強降雨，水利局啟動防災監控作為，特別針對大樹和山光電案場周邊區域強化巡查，確保和山村落安全無虞，杜絕任何災情擴大風險。

依據今下午1時30分最新巡查結果，大樹光電案場排水功能尚屬正常，無任何土石沖刷外流周邊道路現象，排水設施與邊坡植生尚維持，雖部分施工中排水溝區域仍有泥濘狀況，但整體未見災損情形，過往因風災造成上平台邊坡損壞亦未擴大；案場周邊社區排水順暢，並無土石流入居住區，整體環境維持穩定，居民生活未受影響。

市府重申，光電設施雖屬綠能產業，但在安全與管理上絕不寬貸，自光電案場水保設施施工起即辦理監督，並持續透過專業技師查核制度確保現場水保設施狀況。

柯志恩指出，針對大樹光電案場水土保持改善狀況，雖業者初步種植牧草，試圖恢復植生，但連日豪大雨，又被打回原形、到處泥濘不堪。（柯志恩團隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法