台南南化179線多處坍方搶通中 關山里民急領慢箋藥

台南市南化區市179線多處坍方，區公所及工務局開口契約廠商搶通中。（南化區公所提供）

2025/08/03 15:38

〔記者劉婉君／台南報導〕西南氣流發威，台南地區昨（2）日降下驚人雨量，南化區通往關山里的市道179線多處坍方，南化區公所及市府工務局開口契約廠商持續全力搶通中。關山里長謝國男說，目前糧食沒有問題，但有的里民急著要領慢性處方箋，希望政府在颱風、豪雨警報時，可以放寬領慢性箋的規定。

南化區長徐全立表示，179線從7月28日以來至今，陸續在不同的路段出現坍方，公所開口契約廠商每天都會搶通單線通車，但昨天關山地區24小時累積雨量700多亳米，雨量之大，導致坍方更加嚴重，179線完全無法通行，目前公所及市府工務局的開口契約廠商正全力以單線通車搶通方式搶修中。

請繼續往下閱讀...

區公所全力搶通，但大雨一下，好不容易搶通的道路又可能被土石擋住。謝國男說，目前里內對外的2側連絡道路都不通，179線27.5公里處被大石頭擋住，目前正調度大型挖土機處理中。因道路昨天才中斷，吃的部分沒有問題，但有里民急著跑來說，藥要吃完了，卻無法領慢性處方箋。

謝國男表示，高雄一家五口為了看病墜谷，而關山里民要花1個小時才能到南化市區取藥，里內實際居住2、300人，以年長者居多，希望政府可以在颱風、豪雨警報期間，放寬慢性處方箋的領藥規定，可以提早1週前因應，不要讓年長居民必須在颱風、豪雨期間擔憂沒藥可吃。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法