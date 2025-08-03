斗南竹管厝疑不敵大雨倒塌 6旬婦遭重壓救出多處骨折

斗南將軍里平房疑老舊加上不敵滂沱大雨，屋頂因此倒塌壓傷61歲黃女。（民眾提供）

2025/08/03 15:24

〔記者李文德／雲林報導〕西南氣流影響，中南部大雨不斷，雲林縣斗南鎮將軍里一處平房屋頂疑似老舊加上承受不了大雨倒塌，導致61歲黃姓婦女遭屋頂竹管壓倒。雲林縣消防局獲報後立即前往搶救，經約10分鐘救援，順利將受困婦女救出，意識清醒，身上多處骨折及擦傷，已送台大醫院斗六分院就醫。

雲林縣消防局下午1點22分獲報，指將軍里一處平房倒塌且有人受困，遂派遣斗南、公園及第一大隊出動各式消防車6部、救護車1部、人員15人前往搶救，現場由第一大隊大隊長施義欣指揮搶救。

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據了解，此處平房為「竹管厝」，是黃女及女兒同住，當時黃女在廚房煮食，疑似房屋老舊加上大雨不斷，導致廚房上方竹管屋頂承受不住雨水重量而塌下，竹管重壓在黃女身上。當時在客廳的女兒見狀後緊急想拉媽媽出來，更緊急找隔壁鄰長請求報案。

消防人員下午1點39分抵達現場後立即搶救，1點50分左右順利救出受困的黃女，她意識清醒身上多處骨折及擦傷，送台大醫院斗六分院就醫，至於詳細原因仍有待調查釐清。

斗南將軍里平房疑老舊加上不敵滂沱大雨，屋頂因此倒塌壓傷61歲黃女。（民眾提供）

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