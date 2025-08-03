台南強降雨救災 卓揆視訊：高度警戒可能災害、中央全力支援

台南市長黃偉哲在市府災害應變中心與行政院長卓榮泰視訊，商討台南強降雨救災情事。（台南市府提供）

2025/08/03 15:40

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院長卓榮泰今（3）日上午在中央災害應變中心，與台南市等南部多縣市首長針對這兩天強降雨開視訊會議。卓榮泰表示，中央會全力協調資源支援地方，守護人民生命與財產安全；另因目前山區岩石與土壤含水量已達臨界飽和，且仍有豪雨或大豪雨發生，目前應高度警戒可能的災害衝擊。

台南市長黃偉哲報告表示，昨（2）日凌晨台南地區強降雨，積水大多已退去，總計撤離1100餘人、安置59人，各區公所並動員準備熱食提供收容民眾，零星停電情況已恢復。雨量方面，以南化區雨勢最明顯，過去24小時最高達693毫米，市府持續關注南化狀況；至於其他地區已無積水、交通順暢。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲指出，因應這一波強降雨，南市府布設513部抽水機，另外獲中央水利署支援41部移動式抽水機，總計554部全面運轉，確保降雨後儘速排除積水。此外，後續會針對受淹水戶，依相關災害防救規定妥予慰助。

針對丹娜絲風災受損的民宅屋頂修繕作業，目前已有來自全國109家廠商響應協助。南市民眾提出需求累計有373戶、成功媒合230戶，另有143戶積極媒合中。黃偉哲感謝賴總統與卓院長的重視，從前進指揮所7月30日成立以來，修繕媒合穩定推進中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法