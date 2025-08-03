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    7天下完屏東一年雨量！ 霧台神山累計2312毫米最高

    萬金滯洪池滿溢退水後，周邊排水水位仍高，需持續警戒。（取自屏東縣長周春米臉書）

    萬金滯洪池滿溢退水後，周邊排水水位仍高，需持續警戒。（取自屏東縣長周春米臉書）

    2025/08/03 15:17

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣山區雨勢驚人，7天已經下了屏東一整年的降雨量，最高累積雨量是霧台鄉神山2312毫米；屏東縣長周春米表示，中央氣象署公布8日累積雨量，屏東山區最高累積雨量已超過2000毫米，僅次莫拉克風災時的雨量。

    屏東縣長周春米透過臉書表示，極端氣候影響，西南氣流造成豪雨不斷，雨勢還在持續，今天上午在應變中心和行政院卓榮泰院長視訊後，她也趕赴萬金、赤山與沿山地區視察

    昨天短時強降雨，造成萬金滯洪池滿溢影響村內道路，昨晚退水後，目前周邊排水水位仍高，持續警戒。沿山地區土石崩落影響道路通行，縣府開口契約工班也持續清理排除狀況，保障鄉親安全。

    中央氣象署公布8日累積雨量，屏東山區最高累積雨量已超過2000毫米，僅次莫拉克風災時的雨量，持續累積中。山區含水量達臨界飽和狀況，河川水位仍高，再次提醒鄉親請勿靠近山區以及溪邊，坡地易崩塌區必須高度警戒。

    周春米表示，視訊會議時，也請中央支持霧大二號橋的重建預算、口社大橋的改建計劃和收容中心的優化設施等，卓榮泰院長也當場指示原民會、衛福部大力協助。

    屏東縣長周春米今至萬巒鄉萬金、赤山與沿山地區視察。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東縣長周春米今至萬巒鄉萬金、赤山與沿山地區視察。（取自屏東縣長周春米臉書）

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