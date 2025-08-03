嘉市積水浮油噴機車扯林聰明沙鍋魚頭 老闆秀「啵亮」截油槽自清

一名網友發文質疑中正路日前積水浮出油污弄髒機車，質疑林聰明沙鍋魚頭的油污導致，要求賠償洗車費。經負責人林佳慧說明，讓結局大逆轉。（資料照）

2025/08/03 16:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕西南氣流挾帶豐沛雨勢，嘉義市中正路日前不僅積水，水溝還飄出一層油渣，有網友停放機車被積水浮油噴濺弄髒，在「脆」（Threads）發文質疑林聰明沙鍋魚頭的油污導致，要求賠償洗車費。林聰明沙鍋魚頭負責人林佳慧留言回應，強調是少數夜市商圈裝設「三槽式過濾截油槽」店家，並秀刷得「啵亮」的截油槽，眾網友反留言力挺「截油槽跟新的一樣」、「謝謝你，讓我看到林聰明整理到那麼乾淨，居然一點油污都沒有」，結局大逆轉。

網友於7月30日在「脆」分享影片，中正路因大雨造成積水，且水中浮出油污、渣渣，質疑遭林聰明沙鍋魚頭等店家排出油污弄髒機車。

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林佳慧回覆說明，水溝蓋位置是店門口外面，中正路水溝直接通文化路夜市，因為中央噴水圓環老街區、水管老舊，每逢超大雨勢都會淹水至腳踝；20多年前店裡就引進截油槽過濾油污，至今每家店員工，每天要清潔截油槽2次，將油污撈到水質幾乎可以喝的狀態，拍照傳回總部，是每天關店前的必要作業流程。

林佳慧說，中正路就是自己家，更不會將廚餘垃圾油品丟到水溝裡；除自家店面環境清潔，還會協助清潔街區環境，風災後還會請清潔公司消毒、清理水溝，詳細說明，希望該名網友、客人能知道他們對清潔環境的重視。

網友紛紛留言支持「林聰明可能不是嘉義人心目中最好吃的，但肯定是最照著法規走」、「有裝三槽過濾的的確不可能有這個」，還有網友忍不住抱怨「唯一的缺點，內用真的要排好久」。

原PO後續發文道歉自己「魯莽發文」、「思慮不周」，表示主要凸顯中正路淹水問題，希望店家與政府共同努力，如果有任一方沒有作為，將沒辦法有一個乾淨城市。

林聰明沙鍋魚頭負責人林佳慧留言秀店裡的截油槽說明，引起網友讚嘆「像新的一樣」。（林佳慧提供）

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