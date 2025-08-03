教育部獎助大學發展特色學輔 龍華科大讓每位學生都能「被看見」

亞洲大學原住民食農文化宣教暨種植教育活動之一同採菜趣。（教育部提供）

2025/08/03 17:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕學生輔導是教育重要一環，教育部今年獎助45所私立大學發展特色學輔計畫，其中龍華科大聚焦於「關懷（Care）」、「溝通（Communication）」與「凝聚力（Coherence）」三大核心理念，積極促進師生間的正向互動與情感連結，從學校、教師、班級、社團等多面向，讓每位學生都能「被理解、被支持、被看見」。

龍華科大透過各系導師推動「與導師有約」的小團體活動，主動接觸新生並建立信任關係；諮商中心同步進行高關懷學生篩選與早期關注介入，以即時提供支持與協助，並結合社團與系學會共同推動性平與心理衛教宣導，提升全校心理健康意識，亦積極培訓班級輔導幹部，強化其助人技巧與資源轉介知能，成為同儕間的重要溝通橋梁。

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如「心手相連」心情表達活動，就鼓勵學生以書寫與繪畫關照自我情緒；另「傾聽我的心」成長團體，運用塗鴉、冥想與團體遊戲等方式，促進學生之間的情感交流與歸屬感。而對於境外新生則規劃「捷運文化之旅」及「台北在地一日遊」，藉文化探索增進群體凝聚與跨文化融合。

亞洲大學則響應聯合國永續發展目標（SDGs），以「美好生活目標」（Good Life Goals）為主軸，啟動3年期中長程發展計畫，從「食、衣、住、行、育、樂」六大面向出發，透過系列活動引導學生認識並實踐可持續生活方式，落實從校園出發、關懷社會與環境的行動。

活動包含「原住民食農文化宣教暨種植教育」、「校園無肉蔬食日」、「愛心傘分享」、「宿舍綠生活」、「交通安全教育」、「原住民部落兒童營隊志工服務」及「二手物品交換活動」等行動項目，讓學生從日常生活中反思，也是將永續理念落實於在地行動的具體展現。

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