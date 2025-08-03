台鐵今年3起列車冒進事件 將用ATP揪異常駕駛「最重停駛」

今年上半年台鐵有2起列車冒進號誌事件、上月底又有1列貨車發生列車冒進號誌違規，台鐵公司研擬要透過ATP曲線記錄查核高風險駕駛行為。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2025/08/03 15:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年上半年台鐵有2起列車冒進號誌事件、上月底又有1列貨車發生列車冒進號誌違規，台鐵公司研擬要透過ATP曲線記錄查核高風險駕駛行為，發現有異於平常駕駛行為模式者，即暫停乘務，調整日勤接受段內相關訓練，甚至最重將不得擔任駕駛員。

「冒進號誌」是指列車或車輛停於顯示險阻號誌的號誌機內方、或通過未停，屬於鐵路行車異常事件。今年1月到6月台鐵公司發生冒進號誌事件2件，幸好都未在側線，不影響正線行車，上月底也發生1件載貨列車發生冒進號誌事件。

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台鐵公司表示，針對冒進號誌，已研擬改善對策，第一是建立明確規範與違規處理流程，嚴格要求乘務中不得分心使用手機、電子產品，並加強對於司機員駕駛行為考核，包括增加ATP（列車自動保護系統）隨乘考核頻率、即時糾正超速違規、未落實指認呼喚應答確認等不良駕駛行為。

台鐵公司指出，會加強透過ATP曲線記錄查核高風險駕駛行為，發現有異於平常駕駛行為模式者，即暫停乘務，調整日勤接受段內相關訓練。若肇生行車責任事故者，除依規定加重懲處外並予以記點，累計7點，不得擔任駕駛員。

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