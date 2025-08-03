百歲晶鑽爸爸鄭登賀 用一生詮釋家庭與公益價值

台南市府今舉辦父親節感恩表揚活動，52位父親代表接受市長黃偉哲表揚。（市府提供）

2025/08/03 15:16

〔記者王涵平／台南報導〕台南市府今舉辦父親節感恩表揚活動，52位父親代表接受市長黃偉哲表揚，其中百歲的晶鑽爸爸鄭登賀依舊身體康健，除了建立和樂家庭，也將熱心公益的價值傳承下去。

新市區公所推薦的晶鑽爸爸代表鄭登賀今年100歲，年輕時曾服務於亞洲航空，因公遠赴菲律賓肩負艱辛之任務；婚後從事建築業工作，因當時的建築需要大量的砌磚工程，雖然聘僱很多砌磚工人，有空餘時間仍然會與大家共同勞作，夫妻胼手胝足一起打拼事業。個性隨和正直且敦厚樸實，參與社區公益不遺餘力，對社會有示範作用。

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此外，南市原住民族事務委員會推薦的方明勝原住民爸爸，來自屏東古華部落，1972年因無情的莉泰颱風摧毀古華部落，年僅16歲的方明勝從屏東遷移至台南永康展開新的生活。2024年一部名為《從古華到永康》的繪本紀錄片，描繪原住民族在面對自然災害後的遷徙與適應，一步步重建家園的故事，方明勝就是影片的主角。

家扶推薦的大樹爸爸黃裕隆，在書局擔任管理職務，在家裡扮演替代照顧者的角色，下班後耐心傾聽與陪伴寄養童，將寄養童視如己出，不僅讓寄養童感受到家庭的溫暖與歸屬，也讓自己的孩子從小學會包容、關愛與分享。

麻豆區公所推薦的自強爸爸陳性良，現年59歲，與妻子離異後，獨力扶養當時年僅3歲且罹患罕見疾病及極重度肢體身心障礙的孩子，孩子也努力爭氣不受身體障礙限制，考取屏東大學資訊管理學系。

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