大雨狂襲南投！杉林溪路斷 水里、中寮多路段坍方

杉林溪公路雞彎路段土石滑落雙向道路阻斷。（圖由民眾提供）

2025/08/03 14:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大雨狂襲南投縣，竹山鎮山區暴雨，杉林溪公路雞彎發生嚴重土石坍方，雙向阻斷，水里54線、中寮投22線都有多路段坍塌，南投縣府表示，已派廠商進駐搶修，也提醒民眾注意路況。

南投縣從昨天就開始下雨，今天上午雨勢加大，竹山鎮桶頭時雨量高達60毫米，6時到10時累積雨量達165毫米，杉林溪公路雞彎路段嚴重土石坍方，雙向全線阻斷。

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除了杉林溪公路交通阻斷外，水里投54線13.4公里下邊坡出現滑動，縣府已啟動預防性封路，並在集集及水里端設置夜間警示，廠商也進駐進行路面裂縫緊急修補，防止雨水滲入路基造成危害。水里往返集集居民必須改道台16線行駛。

投22線2公里處中寮路段也發生崩塌，雙向車道遭土石和樹木堵住，中寮鄉民須繞道進出。

南投市貓羅溪水位逐漸上漲，外轆等地區出現淹水，市公所已協調里長加強廣播，撤離高架橋下與低窪地停放車輛，並拉起警戒線，低窪區抽水機具維持運作。

杉林溪公路雞彎土石滑落，雙向交通中斷。（圖由民眾提供）

水里投54線13.4K坍方。（圖由南投縣府提供）

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