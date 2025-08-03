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    天母運動公園地下停車場擴建 北市停管處：8月底前評估出爐

    天母運動公園旁的天母棒球場，有球賽進行時，常吸引不少球迷到場觀賽。（本報資料照）

    天母運動公園旁的天母棒球場，有球賽進行時，常吸引不少球迷到場觀賽。（本報資料照）

    2025/08/03 16:14

    〔記者何玉華／台北報導〕鄰近天母商圈、大葉高島屋百貨公司的天母運動公園，台北市政府預定興建地下停車場兩層，規劃314格停車位，預計明年動工；台北市議員林杏兒今日（3）建議往下再開挖一個樓層，以提供周邊住戶及外來車輛使用。台北市停車管理工程處表示，有關地方增設停車格位的要求已在評估，預計本月底前提出結果。

    天母運動公園鄰近天母商圈、大葉高島屋百貨公司，內部規劃籃球場、網球場、溜冰場及田徑場等空間，旁邊的天母棒球場作為中職味全龍主場，比賽日動輒吸引6、7000名球迷進場；林杏兒再次提出建議說，當地停車需求大，要興建新的地下停車場緩不濟急，希望市府朝現有地下停車場計劃再往下開挖一個樓層規劃，提供更多的停車位供住戶及外來車輛使用。

    林杏兒說，天母運動公園周邊每年都有包括台北啤酒節等大型活動舉辦，附近的天母棒球場也因缺乏停車場，讓球迷感到不便，加上輝達公司將落腳士北科，未來天母地區的消費人口，勢必隨著快速成長，加上當地居民的停車需求，非常需要增加停車位，天母運動公園就是相當好的設置地點。

    停管處之前在議會答詢時曾表示，規劃時已將棒球、假日活動車潮納入評估。對於議員再次提出建議表示，已著手依據最新供需調查數據與地方溝通，評估地方需求，預計8月底前提出最後評估結果。

    台北市議員林杏兒建議，明年將動工的天母運動公園地下停車場再往下開挖一層，增加更多停車位。（台北市議員林杏兒提供）

    台北市議員林杏兒建議，明年將動工的天母運動公園地下停車場再往下開挖一層，增加更多停車位。（台北市議員林杏兒提供）

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