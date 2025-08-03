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    颱風+西南氣流灌飽曾文水庫 近1個月放水量等同1座水庫

    曾文水庫自7月6日起調節性放水，迄今放水量已達5億立方公尺，相當1座曾文水庫的容量。（台南市政府提供）

    曾文水庫自7月6日起調節性放水，迄今放水量已達5億立方公尺，相當1座曾文水庫的容量。（台南市政府提供）

    2025/08/03 14:42

    〔記者劉婉君／台南報導〕西南氣流及低壓帶影響，曾文水庫集水區截至今（3）日下午2時止，累積雨量已破200亳米，蓄水率持續維持在100%，目前調節放水量為2500cms（秒/立方公尺）。而從7月6日迄今，曾文水庫調節性放水量已達5億立方公尺，相當於1座曾文水庫的量。

    根據水利署經濟部南區水資源分署監測數據，今天下午2時止，曾文水庫累積雨量已達232亳米，蓄水量4億7715萬立方公尺、水位229.2公尺，達到滿水位；烏山頭水庫蓄水量8423萬立方公尺、水位58.82，同樣滿水位，蓄水率100%。

    而丹娜絲颱風及後續的低壓帶、西南氣流影響，為南部地區帶來驚人雨量，曾文水庫自7月7日起迄今，維持蓄水率100%。南水分署今天持續以發電放水、防淤隧道、溢洪道等方式調節性放水。放水量從7月6日起至今，已達5億立方公尺，呼籲民眾因連日放水，下游河川水位高漲，切勿靠近河川溪床，以策安全。

    配合台南市政府宣布今日停班停課，曾文水庫風景區今天也暫停開放。受到豪雨沖刷影響，園區內溪畔往霸頂出口處、疏子壩前、觀湖亭等道路邊坡，均出現小規模坍方落石，現場除設置交通錐警示，也已請搶修險廠商處理。提醒民眾，近期山區仍有明顯雨勢，若非必要切勿上山。

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