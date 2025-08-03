感謝有你！「工人擠貨卡出發救災」照片讓民眾大呼感動

工人們穿著雨衣，靜靜的淋著雨，等待前往搶修現場。（記者劉人瑋翻攝）

2025/08/03 16:57

〔記者劉人瑋／台東報導〕雖然台東淹水狀況不如南部，但到處傳出落石、封路，甚至有露營區也被大水淹沒，公共設施陸續傳出損壞，有民眾一早拍下施工人員急著坐上「敞篷」貨卡，穿著雨衣急趕災害現場模樣。民眾表示，跟車的時候有滿滿的感動，這些「隱形人」才是支撐起社會更順暢運作的元素。

雖然台東雨勢不及南部，甚至台東北方還僅是多雲天氣，但連日淋雨地區，土石吸飽雨水也難逃滑落一途，如台東市與卑南鄉交界陸續傳出落石、封路，南迴的金崙與南橫更是嚴重，電力部分所幸因多處電纜地下化，目前未傳出電力中斷，但一早也傳出災損，維修工人急忙出動救災。

請繼續往下閱讀...

有民眾早上就拍到工人們急忙上工搶修，下雨天匆忙上路，號召了一車的工人也無暇停等，小貨車一開，載滿穿著雨衣的工人就直奔搶修現場。路過民眾見到工人們的貨車停等紅燈時的樣貌直感心疼與感謝，想到近來台灣政治上的風雨，這群未曾發聲的人才是社會最安定的力量。民眾在臉書po出圖文，也引起許多人的共鳴。

民眾表示，最偉大的一批人是淒風苦雨下，還必須忍受政治口水，有怨無法悔的出勤，或許他們會灰色幽默的說「這是我們的敞篷車」，就像港口過半的漁民其實都是操著你不太懂的語言的移工，他們沒有機會跟你表達幽默，只有我們很難感受的鄉愁。有民眾表示，雨一直下，看著我們最辛苦的工作都是這些隱形人幫我們做了，你會感動，且有著必需的感恩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法