黑衣人半夜闖入對峙！高雄博田醫院爆經營權糾紛 衛生局將調查

高雄某國際醫院爆發經營產權糾紛，凌晨傳出另一派人馬率眾到院欲接管而發生對峙。（記者許麗娟攝）

2025/08/03 15:22

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市知名的博田國際醫院今（3）日凌晨3點多，遭20多名黑衣人闖入與保全對峙、砸毀設備，疑似是醫院內部高層發生經營權之爭導致，衛生局已介入調查是否涉有違反醫療法。

據了解，該院年初傳出財務問題，醫院阮姓負責人介入解決並著手經營院內事務，卻引發另一派原掌管財務的阮姓女高層不滿，並主張有經營產權，今天凌晨阮女的弟弟阮男（34歲）突趁深夜帶著20多人到院欲接管醫院經營權與設備，現場與醫院的保全人員發生口角，進而砸毀資訊室等設備，後院方聯繫阮姓負責人及謝姓院長到場當面協調，阮男一行人才離去。

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對此，院方表示，對於不明人士突以暴力方式壓制醫院保全人員，進入院內執行醫療業務處所事件，院方第一時間已通報警方及衛生局到場處理，協助維護院內醫事人員及病人、眷屬安全。對於任何形式的暴力、威嚇或擾亂秩序行為給予最嚴正之譴責，全案目前已由警方偵辦處理中，將全力配合警方調查並追究所有參與不法行為人員之責任。

衛生局則強調，該院係屬合法設立醫院，兩造民事爭議應循司法裁決，不得妨礙醫療業務，影響病人安全。依據醫療法第24條規定，醫療機構應保持環境整潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全，為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，違反規定者，警察機關應排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。若涉有違反醫療法可處3萬至5萬元罰鍰。

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