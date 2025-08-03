高雄博田醫院產權糾紛升溫 阮氏家族內鬥爆衝突

爆發產權糾紛，雙方對峙互不相讓。（圖由民眾提供）

2025/08/03 15:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市知名的博田國際醫院爆發產權糾紛，該院前會計主任阮女與弟弟阮男主張持有產權，今（3）日凌晨帶領27名自聘保全接管經營權，與醫院保全發生肢體拉扯，資訊室遭毀損，後經聯繫醫院阮姓負責人、謝姓院長出面，雙方對峙至上午8時55分結束，博田阮姓負責人隨即提告阮姓堂妹、堂弟，涉及竊盜、毀損、侵入住宅，案由警方偵辦中。

阮氏家族為高雄醫界知名人物，阮氏4兄弟曾攜手經營老字號的阮綜合醫院，多年前爆發產權糾紛，進入司法程序，未料今天又上了社會版面。

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左營分局凌晨3時46分許接獲報案，指稱博愛二路上博田國際醫院發生衝突事件，分局長謝承甫親率快打部隊到場，經了解，48歲阮女（該院前會計主任）與34歲弟弟意欲接管醫院，派人計誘醫院保全開門，隨即帶領27名自聘保全衝入院內，與醫院保全發生肢體衝突，並以人數優勢控制醫院保全，過程中資訊室設備遭到毀損。

阮氏姊弟聲稱持有產權，將接管醫院經營權與設備，警方立即邀求阮氏姊弟帶來的保全人員撤離現場，並通知醫院阮姓負責人（阮氏姊弟堂姊）、謝姓院長出面協調，沒想到雙方互相叫囂、指責，毫不相讓。

對峙到8時50分，衞生局醫政事務科科長陳建榮現身協調，希望雙方如有爭議，應以理性方式，循法律途徑處理，勿影響病人就醫權益。8時55分，阮姓負責人先行離開，隨即新莊所提告對方涉犯竊盜、毀損、侵入住宅罪；另阮氏姊弟經勸說後，於9時離開院區，紛爭暫時落幕。

該案目前尚未觸犯醫事法，警方以雙方各執意醫院所有權，事涉民事糾紛並已進入司法程序，建議雙方由法院認定，另若有行為違反刑事法令，可接續檢具相關資料提告，並告誡不得有影響醫療及衝突情事發生。

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