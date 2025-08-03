朴子鴨母寮溢堤神明也落難 急堆太空包擋水

嘉義縣鴨母寮排水朴子市竹村段尚未加高堤防處，先以太空包擋水。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/03 14:58

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子市竹村里昨天因鴨母寮排水溢堤及新寮里抽水站閘門底部破洞，淹水逾130公分，竹安橋旁小廟滅頂，神像被洪水沖至一路之隔的竹村國小校園，幸里民及時找到載沉載浮的神像，整理後重新請回廟內供奉。縣長翁章梁今天上午前往勘災，指溢堤處暫時以太空包擋水，並會加速堤防加高作業，確保村落安全。

住在竹村國小旁的侯姓婦人表示，去年凱米颱風來襲淹水70公分後，堤防已經加高、也設有抽水站，原本以為再嚴重也不會高過凱米風災，沒想到這次淹水仍然破紀錄，住家106公分，竹村國小超過130公分。水退之後，大家發現廟裡的神像不見了，四處尋找，在竹村國小校園裡發現漂浮水上的神像，趕快撈回來。

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翁章梁今天上午前往竹安橋及抽水站勘災，表示鴨母寮排水排水改善工程目前施作中，進度約7成，結果這次大水從尚未施作處溢堤，立即出動大量人力堆置太空包應急，已指示水利處協調廠商加快作業。

翁章梁指出，今天來看鴨母寮排水是要瞭解縣府所做的防洪措施還有那些需要加強的，當地里長與地方人士提供很多意見，已叫水利處把每個意見都紀錄起來，納入檢討。

另針對抽水站進水處遭農業廢棄物阻塞影響排水功能，翁章梁除要求水利處提出應急方案，並就全縣抽水站進行通盤性檢討，務必要全力發揮抽水站功能。

嘉義縣朴子市竹村里這座小廟洪水來襲時滅頂。（記者蔡宗勳攝）

小廟滅頂，神明一度被洪水沖走。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁到朴子市竹村里勘災。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣朴子市竹村里一再淹水成災。（記者蔡宗勳攝）

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