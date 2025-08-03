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    單日降雨量逾200年頻率 南市盤點昔日淹水熱點今未受災

    台南市長黃偉哲視察中華醫事科大，過去為淹水熱點，這次並未受災。（圖由南水利局提供）

    台南市長黃偉哲視察中華醫事科大，過去為淹水熱點，這次並未受災。（圖由南水利局提供）

    2025/08/03 14:16

    〔記者蔡文居／台南報導〕中央氣象署持續針對台南市發布大豪雨特報及大雷雨即時訊息。南市水利局表示，2日台南市最大總雨量為安定區395.5毫米、善化區、新化區374毫米、新市區368.5毫米。其中，單日總累積降雨量已超過200年頻率，短延時降雨量甚至超過500年頻率，中華醫事科大等昔日淹水熱點並未受災。

    南市水利局表示，另外，2日最大延時3小時雨量為安定區234毫米、新市區206毫米及永康區203亳米；最大延時1小時雨量為永康區103.5毫米、七股區99毫米、中西區93.5毫米；最大10分鐘雨量為歸仁區29.5毫米、佳里區25.5毫米、七股區24.5毫米。其中，單日總累積降雨量已超過200年頻率，短延時降雨量甚至超過500年頻率，受到如此強烈降雨侵襲，南市已投入治水工程發揮成效，這次無重大災害發生。

    至今天上午，南市通報積淹水點位於雨勢趨緩後迅速退水，包含最大降雨積淹的安定區聚落並於今天凌晨全部退水。

    水利局表示，這次降雨集中於安定、永康、新市等區域，以往常淹水的地區，如仁德區中華醫大、德糖路與民安路二段路口、中正路奇美實業前、永康砲校前等，這次皆未有淹水情形發生。

    水利局說，南市受到百年頻率以上大豪雨侵襲，總淹水面積僅為130公頃，且雨勢變小其退水速度極快，顯見南市已投入治水工程已發揮成效，為提升防洪能力，將向中央爭取經費再投入相關排水整治、建置抽水站等，保障市民生命財產安全。

    南市水利局表示，南市單日總累積降雨量已超過200年頻率，這次無重大災害發生。（圖由南水利局提供）

    南市水利局表示，南市單日總累積降雨量已超過200年頻率，這次無重大災害發生。（圖由南水利局提供）

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