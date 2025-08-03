撐起孩子的夢 新北不動產公會連3年助學弱勢學子

小六生阿傑特別上台表達感謝，對於獲得獎助學金他也說到，期許自己快快長大，成為一個能幫助別人的人。（記者羅國嘉攝）

2025/08/03 15:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「好日子愛心大平台」持續串聯民間善心資源，新北市不動產開發商業同業公會響應公益，捐贈獎助學金支持弱勢學生安心就學，連續3年已協助218名學生。社會局今（3日）舉辦「愛流動 不動產來支持」頒贈活動，發出63份獎助學金與圖書禮券，總金額達36萬6000元，透過私公協力，為孩子的求學之路注入溫暖動力。

社會局長李美珍表示，「不動的是產業，流動的是愛心」感謝公會自2023年起捐贈100萬元、分3年發放獎助金，截至目前已協助218名學生，今年再加碼捐贈180萬元，將用於未來三年獎助計畫，展現企業在地耕耘的責任與承諾；社會局持續透過以工代賑培力計畫、青年國軍脫貧、社勞政聯合服務、新北捷運職場力培育、儲蓄脫貧及獎勵金等多元方案，搭建支持系統，讓家庭走出困境。

請繼續往下閱讀...

李美珍指出，今年度共頒發63份獎助學金與每人1000元圖書禮券，對象涵蓋國小至大專，國小35名各4000元、國中9名各6000元、高中職8名各8000元、大專11名各10000元，鼓勵學子持續在學業與技能上努力精進。

現場也分享兩名學生的故事。來自單親低收家庭的小六生阿傑（化名）與就讀國三的哥哥由單親父親獨力撫養，雖家境清寒，阿傑努力念書、成績優異，他說「爸爸常告訴他『你們只要好好念書，爸爸會撐起這個家』。」這句話他銘記在心，期許自己長大後能分擔家計、回報社會。

來自偏鄉的國中生小美（化名）則透過親筆信表達感謝，「這份獎學金不只是金錢上的幫助，更是精神上的鼓勵。讓我知道努力會被看見，也讓我更有信心和動力堅持下去。」

國中生小美（化名）透過親筆信表達感謝。（記者羅國嘉攝）

獲得獎學金的學生們手寫感謝卡，獻給新北市不動產開發商業同業公會理事長廖志鴻（右2），並與新北市議員王威元（左1）、社會局長李美珍（左2）及副局長吳淑芳（右1）合影。（記者羅國嘉攝）

新北市不動產開發商業同業公會捐贈獎助學金支持新北弱勢學生安心就學，社會局3日舉辦頒贈活動，國小生至大學生及家長近百位齊聚合影。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法