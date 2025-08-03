馬公市模範父親表揚 子孫眾多乾脆後背綉稱號

模範父親蔡順守子孫眾多，紛紛背後綉上稱號。（記者劉禹慶攝）

2025/08/03 14:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕父愛如山、家道以仁！馬公市公所今（3）日在百世多麗花園酒店舉辦「城市致敬，父愛無疆」模範父親表揚大會，29位各里模範父親，在親友陪伴下攜手見證屬於父親的光榮時刻。這份榮耀，象徵著家族的傳承，也映照出馬公深厚的親情底蘊。

活動在溫馨的拍照留念中揭開序幕，模範父親與家屬一同記錄珍貴時刻。隨後模範父親進場，現場洋溢著尊敬與感恩。馬公市立幼兒園園本部小朋友獻上舞蹈「最棒的老爸」，童真舞姿中流露對父親的愛意。澎湖縣飛揚流行舞蹈協會帶來「熱情奔放鬥牛舞」演出，增添熱烈氛圍。頒獎典禮中，親友一同上台見證榮耀時刻，最後全體合影為活動留下圓滿句點。

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今年最年長的模範父親為朝陽里的鄭海涵先生，96歲高齡，早年服務公所逾40年，奉公守法，育有6名子女，各自於社會有所成。鄭先生長年投入文化推廣、祭祀傳承及公益服務，步伐從未停歇。興仁里蔡清守則是4代同堂，由於子孫眾多，後背上綉稱呼，成為最龐大且受人矚目的焦點隊伍。

今年馬公模範父親：朝陽鄭海涵、鎖港翁水能、興仁蔡清守、案山歐墻、虎井翁順孝、石泉樂漢昌、東文陳江水、光復薛光龍、光榮賴德溪、東衛呂永勇、烏崁洪連穆、風櫃顏有義、朝陽李鎌吉、安宅李忠雄、陽明呂格圓、重光陳壽全、西衛薛武川、重慶許進益、啟明蔡世寶、東文宋清標、中興洪光榮、鐵線蔡國屏、光榮林永敬、菜園黃細位、五德吳吉聰、光明藍順來、西文劉重明、前寮黃鴻邦、井垵蔡天願。

29位模範父親齊聚一堂，接受各界表揚。（記者劉禹慶攝）

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