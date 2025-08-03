露天燃燒稻草危害空氣品質 宜縣用空拍監控蒐證違者最高罰10萬

露天燃燒稻草危害空氣品質，宜縣採空拍、制高點蒐證加強監控。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/08/03 14:26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一期稻作收割後，屢屢傳出露天燃燒稻草，宜蘭縣政府環保局今天（3日）表示，將透過空拍機及制高點拍照蒐證加強監控，若違規屬實，依違反空氣污染防制法裁罰，最高可處10萬元罰鍰。

宜蘭縣環保局指出，露天燃燒稻草會排放大量二氧化碳、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）等污染物，不僅影響空氣品質，產生的濃煙恐遮蔽視線，危害行車安全。

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環保局鼓勵農民朋友採取友善農作方法，讓農業廢棄物資源再利用，例如以翻耕入土方式，將稻梗回填提升地力，或把稻草鋪在田間抑制雜草生長，也可綑紮後集中堆置方便清運，用來製作草蓆、工藝品再利用。

環保局表示，持續透過社區宣導與科技監控，強化露天燃燒稻草防制，若有露天燃燒情事，隨即派員取締，使用空拍機、制高點拍照蒐證，違者將依違反空氣污染防制法，處以1200元到10萬元不等罰鍰。

稻草綑紮後集中堆置方便清運，也可用來製作草蓆、工藝品再利用。（圖由宜蘭縣府提供）

水稻收割後的稻草，可鋪在田間抑制雜草生長。（圖由宜蘭縣府提供）

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