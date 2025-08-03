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    遭點名未對關鍵設施盡防護職責 衛福部：已擴大醫院資安防禦網

    衛福部已擴大將378家醫院納入資安防禦網。（資料照）

    衛福部已擴大將378家醫院納入資安防禦網。（資料照）

    2025/08/03 14:21

    〔記者林惠琴／台北報導〕審計部113年度中央政府總決算審核報告出爐，點名部分醫院陸續發生勒索軟體攻擊事件，構成嚴重威脅，衛福部對關鍵基礎設施的安全防護未盡職責。對此，衛福部資訊處處長李建璋今（3日）表示，衛福部已擴大將378家醫院納入資安防禦網，也研擬勒索軟體應變教戰守則，做了相當多的努力，針對審計部報告所指有待確認內容。

    李建璋指出，根據「資通安全管理法」內容，我國經盤點重度級以上急救責任醫院共計53家，為所謂的關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）醫院，已經全部做完稽核，也納入情資分享機構，甚至研擬應該是全球第一份「醫院勒索軟體應變教戰守則」。

    李建璋指出，過去資訊處主要管理關鍵基礎設施醫院，但後來非關鍵基礎設施醫院的桃園中壢「長慎醫院」遭駭客攻擊，造成病歷資料外洩後，就進一步將全國378家醫院全數納入資安防禦網，並因應不同層級醫院的應變能力不同，進而調整教戰守則。

    李建璋提到，為了強化醫院資安，不只針對900多名相關資安人員加強訓練，並擴大提供防禦軟體免費使用，目前計有70、80家醫院都用了，做了相當多的努力，後續會再爭取其他經費來幫助中小型醫院。

    李建璋坦言，資安是非常專業的內容，不只醫療，連金融都缺乏相關人才，也因為人力短缺，造成以往衛生局在稽核醫院的過程，或是沒有符合標準要輔導的過程，就要花大量時間反覆確認與學習，同時衛福部有一些附屬基金會，也有一些資安案件尚未結案。

    李建璋指出，針對審計部報告所指衛福部未做到的內容，還需要再進一步了解細節。

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