台南善化8/2淹水 楊耿榮騎沙灘車救援拋錨車

台南善化2日多處積淹水嚴重，楊耿榮騎沙灘車外出協助救援拋錨車。（圖由楊耿榮提供）

2025/08/03 14:44

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區農會總幹事楊耿榮，13年前在網路購買了1輛500c.c.的沙灘車，因涉水性佳，每逢住家附近傳出積淹水災情，他就會騎著沙灘車前往巡看，協助拋錨車脫困，昨（2）日善化區建業路一帶水淹至大腿左右，協助將3輛車拖離積水地區。

楊耿榮表示，13年前買下該輛沙灘車後，有時會到農田練習，熟悉操控度，因該車有四輪傳動且涉水性佳，而住家附近的低窪地區每逢豪大雨常易淹水，因此遇到豪大雨時，就會特別注意，騎著沙灘車外出協助救援受困的拋錨車，迄今已6、7次。

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受到強烈西南氣流及低壓帶影響，台南市昨天降下驚人雨量，善化建業路一段直至中午積水高度仍達大腿左右，楊耿榮與妻子穿上雨衣，一起騎著沙灘車出動，看到有拋錨車的車主夫妻下車步行求援，就以沙灘車上的絞盤繩索，協助將拋錨車拖離積水區。

楊耿榮說，昨天在大雨中搜尋2個多小時，共協助2對夫妻及1名男性車主，對方對於自己的協助，都表示很感謝，而可以幫助到別人，「心情很好！」

楊耿榮13年前買的沙灘車，豪大雨時常出動協助救援拋錨車。（記者劉婉君攝）

楊耿榮騎沙灘車於善化建業路一帶積淹水地區，協助拋錨車脫困。（圖由楊耿榮提供）

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