高市住宅補貼服務據點搬到「凱旋青樹」 都發局：租屋族較便利

高市住宅補貼服務據點七月中已搬到「凱旋青樹」社宅。（都發局提供）

2025/08/03 14:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市都發局住宅補貼服務據點7月中已搬遷至苓雅區凱旋青樹社會住宅A棟（凱旋一路160號），新址鄰近台鐵民族站，並設有機車停車場，都發局指出，相關空間對租屋族辦理申請更便捷、更舒適。

都發局長吳文彥表示，市府團隊積極推動「安居高雄」政策，協助市民減輕租屋負擔，中央推動「300億元擴大租金補貼專案計畫」，包括增額租金補貼、育兒租金補貼及社會住宅租金折減等措施，截至7月已超過9萬戶受惠，補貼計畫將持續辦理，造福更多市民。

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都發局強調，未來將持續優化辦公環境與服務品質，讓市民享有更周到的住宅補貼與諮詢服務，民眾如對交通方式、申辦流程或補貼資格有疑問，可撥服務專線 （07） 331-2103、2104、2105洽詢，或至高市都發局官網查詢。

都發局提醒，目前「中央擴大租金補貼」及「高雄市增額、育兒租金補貼」均同步受理中，如需申請、補件或查詢案件進度，可前往凱旋青樹社宅服務據點新址或透過網路辦理。

高市住宅補貼服務據點搬到「凱旋青樹」社宅一樓。（都發局提供）

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