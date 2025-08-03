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    8/2強降雨台南撤離1千多人 南化雨勢達408.5毫米

    台南連日降下驚人雨量，市長黃偉哲3日赴安定區視察抽水站，了解排水情形。（圖由南市府提供）

    台南連日降下驚人雨量，市長黃偉哲3日赴安定區視察抽水站，了解排水情形。（圖由南市府提供）

    2025/08/03 14:00

    〔記者蔡文居／台南報導〕8月2日台南強降雨造成多處淹水，台南市長黃偉哲今天透過視訊向中央報告指出，2日凌晨台南的強降雨，目前積水大多已全面退去。總計撤離1千多人、安置59人。雨量方面，目前以南化地區雨勢最為明顯，過去9小時達408.5毫米。至於其他地區已無積水、交通順暢。

    行政院長卓榮泰今天上午於中央災害應變中心，與台南市、高雄市、嘉義縣及屏東縣等地方政府首長召開視訊會議，針對受西南氣流影響、南部地區持續出現強降雨的因應情形進行討論。台南市長黃偉哲首先說明台南市積水昨晚多已退去，剩餘小部分低窪地區巷道，已布設抽水機全力運轉抽水。

    南市府表示，卓院長表示中央將全力協調資源支援地方，全力守護人民生命與財產安全。另外呼籲，由於目前山區岩石與土壤含水量已達臨界飽和，且仍有豪雨或大豪雨發生，應高度警戒可能的災害衝擊。

    黃偉哲表示，昨天總計撤離1100餘人、安置59人，各區公所並動員因應，準備熱食供臨時收容民眾使用，零星停電情況也已恢復。另外，後續也會針對受淹水戶，依相關的災害防救規定妥予慰助。

    黃偉哲說，針對丹娜絲風災受損的屋頂修繕作業，目前已有來自全國109家廠商響應協助。民眾提出需求累積有373戶，已成功媒合230戶，另有143戶正積極媒合中。他感謝賴總統及卓院長對此事的重視，自前進指揮所7月30日成立以來，修繕媒合進度穩定推進中。

    丹娜絲風災受損的屋頂修繕作業，南市已成功媒合230戶，另有143戶正積極媒合中。（圖由南市府提供）

    丹娜絲風災受損的屋頂修繕作業，南市已成功媒合230戶，另有143戶正積極媒合中。（圖由南市府提供）

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