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    雨下不停！ 彰化高麗菜1週漲3成

    受西南氣流影響，彰化雨下不停，高麗菜價1週漲超過3成。（記者陳冠備攝）

    受西南氣流影響，彰化雨下不停，高麗菜價1週漲超過3成。（記者陳冠備攝）

    2025/08/03 13:36

    〔記者陳冠備／彰化報導〕受到強烈西南氣流及低壓帶影響，彰化地區已連續降雨1週，菜價應聲上漲，彰化溪湖果菜市場今（3日）交易均價每公斤達33.8元，較上週日均價30.3元上漲1成，其中高麗菜漲幅從每公斤26.2元飆至35.1元，漲幅超過3成，讓家庭主婦及餐飲業者大喊吃不消。

    根據溪湖果菜市場統計，自上月6日丹娜絲颱風來襲後，蔬菜價格一路走揚。其中高麗菜漲幅最明顯，上週日每公斤均價26.2元，今日已漲到35.1元，另外包心白菜也從18.7元漲到21元，不過，部分葉菜類價格卻不升反降，如蕹菜（空心菜）從38元降至25.9元，青江菜則微幅下跌，從42.8元略降至42.5元。

    溪湖果菜市場總經理徐鉦傑表示，此波菜價上漲主因是連日豪雨影響採收，但在相較之下，根莖類蔬菜價格波動較小，蘿蔔每公斤維持在約12.5至13.5元上下，洋蔥約20元，甘藷則在37至39.4元之間，建議民眾可適量選購耐儲存的根莖類蔬菜，減輕負擔。

    連日豪雨，菜價應聲上漲，今日溪湖果菜市場交易均價每公斤達33.8元，讓家庭主婦及餐飲業者大喊吃不消。（記者陳冠備攝）

    連日豪雨，菜價應聲上漲，今日溪湖果菜市場交易均價每公斤達33.8元，讓家庭主婦及餐飲業者大喊吃不消。（記者陳冠備攝）

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