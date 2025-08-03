雲林斗南道路排水不及淹到小腿 民眾苦喊「雨何時才停」

斗南建國三路淹水至小腿以上高度，水夾帶著泥沙，令當地民眾難以通行。（記者李文德攝）

2025/08/03 14:16

〔記者李文德／雲林報導〕受0728西南氣流影響，今日仍有明顯強降雨，雲林縣斗南鎮建國三路疑似排水不及，傳出積水嚴重，淹至小腿以上，甚至已進入民眾住宅中，民眾無奈喊道「這場雨什麼時候才會停」。

實際前往現場，整片夾帶泥沙的水不斷往低窪處流，建國三路與明昌路交叉路口甚至淹至小腿以上，不少民眾無奈看著眼前「黃河」，只能趕緊將入侵家戶的積水掃除，更有人出動自家抽水馬達抽水，趕緊將家內積水排出。

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民眾說，大約9點多開始雨勢不停，一瞬間大量雨水溢滿道路，就算去年凱米颱風來也沒那麼嚴重，自己還在門口多設立防水牆也擋不住，有部分水還是入侵家中；還有民眾苦笑地說，這裡低窪處是易淹水區，此次雨水從門口淹至後面廚房將近1、2公分高，花費數小時才將家裡的水排出，「只希望這場雨不要再下」。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛等人稍早前往當地現勘。沈暉勛表示，由於斗南鎮有五條河川經過，且當地又屬於低漥處，除了建國三路外，甚至僑真里等地總共300戶住家受影響，就算派出10台抽水機也無法解決，因此應從治水方面著手。

縣府水利處長許宏博表示，此處淹水研判應是大湖口溪滿潮，導致街區內積水無法順利排出，甚至還能看到人孔蓋孔洞冒出水，會與相關單位一起提出改善。

張麗善說，大湖口溪水從古坑山區經過斗南再排至出海口，昨天到現在古坑山區降雨約300毫米，大量雨水進入大湖口溪導致溢堤，導致斗南此處宣洩不及，會針對此處是否通水斷面不足、容量不足等問題再做規劃，向水利署第五河川分署提出。

斗南建國三路淹水至小腿以上高度，水夾帶著泥沙，令當地民眾難以通行。（記者李文德攝）

住家趕緊將家中積水排除。（記者李文德攝）

有民眾出動抽水馬達，趕緊將家內積水排出。（記者李文德攝）

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