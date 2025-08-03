高薪還能環遊世界？外航空姐親吐離職心聲：夢想與現實差好多

空服員，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

2025/08/03 14:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人嚮往空服員的光鮮亮麗，認為是「服務業的天花板」，既能環遊世界又有不錯薪資。然而，一名任職外籍航空逾兩年的空姐卻坦言，飛行生活與自己想像落差極大，對身心都是沈重消耗，讓自己開始感到迷惘，甚至決定離職。

該名網友以「當了空服員之後無力感好重」為題在「Dcard」發文表示，自己從高中就立志當空服員，為此選讀英語系，大學畢業後順利考上外籍航空，目前已工作約2年多，最近決定離職，並坦言初入職場時，她興奮不已，認為夢想成真，但很快就發現現實並不如預期。

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原Po指出，這份工作不光是對身體的挑戰，對心理也是很大的消耗。身邊熟悉的人都在台灣，自己一個人孤單地待在國外，加上個性比較不外向，放假時多待在家裡，偶爾才會跟幾個工作中認識的朋友出去吃個飯。

原Po透露，即使已經飛了一陣子，每次遇到長班還是會感到焦慮。公司傳聞中的「妖魔鬼怪」真的不是隨便說說的，再加上工作內容都差不多，航班上的工作每次幾乎都在做一樣的事，越來越難有成就感，「總覺得自己好像卡住了，沒有再進步」。

原Po坦言，身體方面也挺吃不消的，日夜顛倒、長班工時又長，機艙乾燥、細菌多，感冒幾乎成了每個月的例行公事，「說真的，我對飛行已經沒有熱情，對探索世界的興奮感也失去了。整個人變得有點迷茫，對什麼事情都提不起勁。」

她在文末向網友求助：「有時候真的會覺得對未來超迷惘，不知道自己接下來該怎麼走。想問問看，有沒有人也有過類似的經歷？能給我一些建議嗎？」

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示，「離職後你要做什麼? 規劃好了嗎?很多工作都這樣啊。做久了都機械性覺得很無趣，想要每天都有挑戰 那抗壓性要很強」、「換成一般低薪民營，妳就會後悔離職了」、「有興趣的話或許可以考慮看看導遊或旅遊規劃這類的 畢竟這也蠻貼近妳本身的專業」、「覺得可以趁現在存一筆錢，離職後看要繼續升學唸書、學一技之長還是要創業」。

但有人則認為，「覺得可以換工作、換個環境，我今年30幾了 至今也是做了各式各樣的工作，只因我喜歡讓自己處於流動的狀態，喜歡安在當下的感覺」、「把自己心情先顧好最重要，不論到哪裏工作，待在一個無論如何難接受的環境就離開吧」

此外，也有過來人建議，「若你有其他專業可以毅然決然地離職沒問題，但若是沒有建議還是先待著，或是一邊飛一邊丟台灣履歷等到有合適的再離開」。

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