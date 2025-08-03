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    7/28、8/2住家淹水均可申請補助 南市最高4.5萬元

    南市民眾7月28日或8月2日因豪雨造成住家淹水皆可申請，最高補助金額4.5萬元。（圖由南市社會局提供）

    南市民眾7月28日或8月2日因豪雨造成住家淹水皆可申請，最高補助金額4.5萬元。（圖由南市社會局提供）

    2025/08/03 13:53

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市連日來多處地區出現災情，造成不少民眾住家淹水，台南市政府已啟動淹水救助措施，市長黃偉哲要求各區公所，以「從速、從簡」原則，加快辦理淹水情形審認作業，儘速發放慰助金，協助市民度過難關，民眾7月28日或8月2日因豪雨造成住家淹水皆可申請，最高補助金額4.5萬元。

    南市社會局長郭乃文表示，民眾可先拍下現場照片，於申請時提供照片加速審查流程；若無照片資料，區公所也會派員至現場進行勘查，經審查符合後立即造冊核發救助金。另為便利民眾申請，市府有提供實體及線上多元申辦管道，民眾只需備妥戶口名簿或3個月內的戶籍謄本等相關資料，即可提出申請。目前各區公所正加緊腳步進行審認作業。

    南市社會局表示，結合中央宣布加碼的淹水補助，補助標準如下：（1）家中淹水達50公分以上者，每戶市府補助1萬5000元，中央補助2萬元，總計3.5萬元；具低收入戶或中低收入戶資格者，中央再加碼1萬元，合計4.5萬元。（2）家中淹水20公分以上未達50公分者，每戶市府補助5000元；具低收入或中低收入資格者，中央再加碼1萬元，每戶1.5萬元。（3）淹水未達20公分者，若為低收入或中低收入戶，中央補助每戶1萬元。

    社會局表示，將持續以最快速度處理審認與慰助金發放事宜，務求將實質援助送達每一位受災市民，協助各地儘速恢復正常生活。

    市長黃偉哲要求「從速、從簡」加快辦理淹水情形審認作業，儘速發放慰助金，目前各區公所正加緊腳步進行審認作業。（圖由南市社會局提供）

    市長黃偉哲要求「從速、從簡」加快辦理淹水情形審認作業，儘速發放慰助金，目前各區公所正加緊腳步進行審認作業。（圖由南市社會局提供）

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