國際資訊奧林匹亞競賽落幕 我學子獲1金2銀

台灣學子於2025國際資訊奧林匹亞競賽獲得1金2銀成績。圖為參賽團隊合影，左至右分別為帶隊老師蔡錫鈞、建中學生顏子喬、竹科實中學生尉崴、廖衡、台南一中學生李柏霆、帶隊老師李忠謀。（教育部提供）

2025/08/03 13:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕傳來捷報！4名學生代表台灣參與由玻利維亞舉辦的第37屆國際資訊奧林匹亞競賽，這次有86國330名學生參賽，我國學生獲1金2銀佳績，將獲教育部頒發10萬至20萬元獎金，也可望獲保送大學。

台灣代表隊由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊負責培訓，全國372所學校共2341名學生符合初選資格，以初選、複選、決選三階段方式選出台南一中高一生李柏霆、竹科實驗高中高三生廖衡、尉崴，以及建國高中高二生顏子喬等4名學生代表參賽。最後廖衡奪金，個人排名第28名；個人排名第46名及第48名的顏子喬與尉崴，則皆拿下銀牌，表現優異。

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此屆賽會由台灣師範大學教授李忠謀、陽明交通大學教授蔡錫鈞分別擔任領隊及副領隊，暨南國際大學副教授黃光璿、台灣大學助理教授黃上恩及副系統分析師李良谷隨隊了解競賽系統並協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表隊預定8月10日返抵國門。

國教署組長黃瀞儀表示，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得此項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金，以獎勵學生優異表現。

而我國自1994年起參加國際資訊奧林匹亞競賽，提供青年學子與各國選手同場競賽，藉選手獲獎數讓世界驚羨台灣人才培育，後續仍將持續選、培訓優秀學生參加本項競賽，培育具潛力之資訊人才，並透過參與國際賽事促進跨國交流，推動青年學子與世界接軌，以提升學生國際視野及國際競爭力。

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