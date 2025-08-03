雨還沒完！最新預報曝紫爆區 午後中部、南部山區有劇烈降雨訊號

目前雷達回波已經監測到中部外海有大片旺盛回波逐漸靠近。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/03 13:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天西南風更強，雲雨帶快速往山區擠，台南、高雄山區過去24小時累積雨量逼近700毫米；預估午後中部、南部山區恐有劇烈降雨訊號。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今（3日）PO文表示，今天西南風更強，把雲雨帶快速往山區擠，強烈降雨區跟昨天比明顯往內陸移動，今中部內陸、南部山區雨勢相當猛烈；截至今中午12點40分，過去24小時高雄杉林區、台南南化區累積雨量高達696.5、688.5毫米，相當驚人。

請繼續往下閱讀...

「颱風論壇」提醒，這一段時間中南部山區已經累積非常可觀的雨量災害風險極高，非必要請勿進入山區，前氣象局（署）長鄭明典也示警高風險狀況，南部山區還泡在水裡，山路還可能再崩。

最新預報資料顯示，今天下午至夜晚彰化、雲林、嘉義、南部山區均有劇烈降雨訊號，目前雷達回波已經監測到中部外海有大片旺盛回波逐漸靠近。「颱風論壇」指出，中南部平地慎防劇烈降雨，注意災害發生！

預估午後中部、南部山區恐有劇烈降雨訊號。（圖擷自中央氣象署）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法