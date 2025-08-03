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    新北板橋公所表揚37模範父親 王和龍無怨用愛陪伴重度身心障礙兒

    新北市板橋37位模範父親大合照。（記者羅國嘉攝）

    新北市板橋37位模範父親大合照。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/03 14:14

    〔記者羅國嘉／新北報導〕8月8日父親節將至，新北市板橋區公所於父親節前夕舉辦模範父親表揚活動，共有37位父親獲選，最年長為93歲的張萬福，最年輕為58歲的毛商讚。其中有位67歲的王和龍因次子有重度身心障礙無法自理生活，他每日悉心照料，耐心引導，用愛陪伴這個「長不大的孩子」，他無悔奉獻一生的精神，令人動容。

    今年受表揚的模範父親中，有許多感人事蹟。其中張萬福在台北師範畢業後擔任國小教師，服務教育界44年。他在物質匱乏的年代，勤儉持家撫育4名子女，以言教身教作為子女表率，子女們皆受高等教育，分別在水電工程、獸醫師、護理師及會計等領域貢獻所長。退休後，他仍持續擔任財團法人大觀書社總幹事，推廣鄉土文化與社會教育，一生以教育為志業。

    另外，王和龍退伍後為了讓家人無虞生活，辛勤工作撫養2子1女。長子目前服務於金融業，女兒則是國軍人員。然而次子因重度身心障礙無法自理生活，他每日悉心照料，耐心引導，用愛陪伴這個「長不大的孩子」，他無悔奉獻一生的精神，令人動容。

    毛商讚則來自屏東縣瑪家鄉排灣族部落，從小學習祖訓族規，後隻身北上打拼，與妻子省吃儉用，築起小家庭。他重視家庭與部落文化的連結，時常帶著女兒回鄉與長輩互動，教導孩子飲水思源、不忘初心，傳承族群文化，成為孩子的最佳榜樣。

    民政局長林耀長指出，獲表揚的模範父親們不僅是家庭的支柱，更積極參與社區服務，回饋社會，是社會正面的力量與兒女的驕傲。

    板橋區長陳奇正表示，這37位模範父親除了對家庭的無怨無悔奉獻，更熱心公益、服務社區，堪為社會楷模。藉由表揚活動，期望社會大眾珍惜親情。#

    毛商讚爸爸與家人合照。（記者羅國嘉攝）

    毛商讚爸爸與家人合照。（記者羅國嘉攝）

    王和龍爸爸與家人合照。（記者羅國嘉攝）

    王和龍爸爸與家人合照。（記者羅國嘉攝）

    張萬福爸爸與家人合照。（記者羅國嘉攝）

    張萬福爸爸與家人合照。（記者羅國嘉攝）

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